Стало известно, где проведет следующий сезон «Торпедо» после исключения из РПЛ

РФС опубликовала заявление, в котором изложила дальнейшие действия касательно московского «Торпедо» после исключения «черно-белых» из Российской Премьер-лиги. Сообщается, что москвичи вновь выступят в Первой лиге.

«В пятницу, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения: включить в связи с получением ФК «Торпедо Москва» Лицензии РФС II и поданного данным футбольным клубом обращения об участии в Первой лиге сезона 2025/2026 в установленные РФС сроки в состав участников Первой лиги, отразив это соответствующим образом в документах, регламентирующих проведение указанного соревнования», – говорится в публикации пресс-службы РФС.

Ранее бюро исполкома РФС определило, что в следующем сезоне «Оренбург» выступит в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо московского «Торпедо». Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв пятнадцатое место в турнирной таблице.