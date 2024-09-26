Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стало известно, где пройдет прощание с казанским историком Маратом Шакирзяновым
Прощание с историком и педагогом из Казани Маратом Амуровичем Шакирзяновым пройдет в поминальном зале по адресу Сибирский тракт, д. 31а 27 сентября. Церемония начнется в 10:30.
Похоронят Шакирзянова на Самосыровском кладбище.
Казанский историк и педагог Марат Шакирзянов известен тем, что большую часть жизни собирал автографы политиков, писателей и артистов. Причем он не просто «караулил звезд», а превратил свое хобби в настоящую коллекцию.
Собирать автографы Шакирзянов начал в 1982-м с концерта «Машины времени» в Казани. По его собственным словам, которые приводит «Российская газета», автограф является неким «документом эпохи», который служил наглядным материалом для молодежи, когда историк рассказывал им об определенном промежутке времени.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»