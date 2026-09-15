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На главную ТИ-Спорт 15 сентября 2026 13:27

Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году

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Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году
Фото: uefa.com

Сегодня стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА 2028 года пройдет в Астане. Отмечается, что такое решение приняли на заседании исполнительного комитета УЕФА в Салониках.

Встреча состоится на «Астана Арене». В ней сыграют победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2027/28.

Подчеркнем, что в 2027 году игра за Суперкубок УЕФА пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене».

Казахстан впервые примет матч за трофей европейского клубного турнира. А «Астана Арена» была открыта в 2009 году, и вмещает 30,2 тысячи человек.

#футбол
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