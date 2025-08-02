Стало известно, где продолжит карьеру Миралем Пьянич

Фото: pfc-cska.com

Стало известно имя клуба, в котором продолжит свою карьеру экс-игрок московского ЦСКА Миралем Пьянич. Клуб американской лиги МЛС «Сент-Луис Сити» готов подписать контракт с боснийцем на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Том Бугер в микроблоге Х (бывший Twitter).

По информации журналиста, «Сент-Луис» подпишет двухлетний контракт с 35-летним футболистом, используя TAM (Targeted Allocation Money), чтобы уложиться в бюджет. В следующем сезоне планируется, что зарплата боснийца вырастет и его переведут в статус DP (Designated Player).

«Сент-Луис» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции МЛС текущего сезона.

Напомним, полузащитник стал игроком ЦСКА в статусе свободного агента в сентябре. В прошлом сезоне на счету Пьянича 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Летом 2025 года Пьянич покинул ЦСКА по истечении срока действия контракта.