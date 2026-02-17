Стало известно, где продолжат выступать Коростелев и Непряева после Олимпиады

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева после завершения Игр в Италии выступят на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин, в группе которого готовятся спортсмены.

«Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Оба лыжника получили нейтральный статус в конце 2025 года и уже успели принять участие в нескольких международных стартах, включая многодневную гонку «Тур де Ски».

На текущей Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо российские спортсмены пока не завоевали медалей. Лучший результат на данный момент — четвертое место Коростелёва в скиатлоне. Этап в Фалуне станет для них следующим стартом после окончания Игр.