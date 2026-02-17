news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 17 февраля 2026 15:58

Стало известно, где продолжат выступать Коростелев и Непряева после Олимпиады

Читайте нас в
Телеграм
Стало известно, где продолжат выступать Коростелев и Непряева после Олимпиады
Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева после завершения Игр в Италии выступят на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин, в группе которого готовятся спортсмены.

«Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Оба лыжника получили нейтральный статус в конце 2025 года и уже успели принять участие в нескольких международных стартах, включая многодневную гонку «Тур де Ски».

На текущей Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо российские спортсмены пока не завоевали медалей. Лучший результат на данный момент — четвертое место Коростелёва в скиатлоне. Этап в Фалуне станет для них следующим стартом после окончания Игр.

#Савелий Коростелев #лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026