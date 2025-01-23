Александра Дембича похоронят 24 января в Казани

Похороны заслуженного архитектора Татарстана, градостроителя Александра Дембича пройдут 24 января в Казани. Об этом сообщила в соцсетях помощник Раиса республики Олеся Балтусова.

Прощание с Дембичем состоится завтра, 24 января, в 10:30 в КГАСУ, в фойе второго корпуса. В тот же день пройдут похороны на кладбище «Курган». Поминальный обед запланирован на 13:30 в столовой КГАСУ.

О кончине Дембича стало известно накануне. Он много лет возглавлял кафедру градостроительства в КГАСУ. Архитектор также стоял за разработкой Стратегии развития Казани до 2015 года и проекта детальной планировки центральной части столицы Татарстана.

Каким запомнится разработчик генплана Челнов и проектов в Казани, отстаивавший старую застройку, рассказали его коллеги и ученики. Подробнее — в материале «"Это, конечно, был великий градостроитель": не стало знаменитого архитектора Дембича».