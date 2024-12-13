Стало известно, где казанцы встретят Новый год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почти три четверти (73%) жителей Казани намерены встретить Новый год с членами семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.

Каждый двенадцатый (8%) казанец в новогоднюю ночь будет работать. 7% горожан собираются отправиться в путешествие, а 4% отправятся в сельскую местность или на дачу.

Уточняется, что женщины чаще мужчин планируют встречать Новый год со своими близкими.

Опрос проводился с 5 по 9 декабря.

Напомним, новогодние каникулы продлятся 11 дней (29 декабря – 8 января).