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Происшествия
16 января 2023  12:20

Стало известно, где и когда похоронят Фаниса Хусаинова, угнавшего БТР ВСУ

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В Башкирии простятся с погибшим в зоне СВО добровольцем Фанисом Хусаиновым. По данным портала UFA1.RU, тело солдата привезли в его родное село.

По данным издания, похороны пройдут во вторник, 17 января, в башкирском селе Новокайпаново. Траурный митинг запланирован на 11.00. 
О башкирском бойце Фанисе Хусаинове стало известно в сентябре. Сообщалось, что отважный юноша угнал БТР ВСУ, на котором вывез раненого генерал-майора в безопасное место.

О гибели Фаниса стало известно в начале января. 
 

#герои СВО #спецоперация на Украине
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