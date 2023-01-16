Стало известно, где и когда похоронят Фаниса Хусаинова, угнавшего БТР ВСУ
В Башкирии простятся с погибшим в зоне СВО добровольцем Фанисом Хусаиновым. По данным портала UFA1.RU, тело солдата привезли в его родное село.
По данным издания, похороны пройдут во вторник, 17 января, в башкирском селе Новокайпаново. Траурный митинг запланирован на 11.00.
О башкирском бойце Фанисе Хусаинове стало известно в сентябре. Сообщалось, что отважный юноша угнал БТР ВСУ, на котором вывез раненого генерал-майора в безопасное место.
О гибели Фаниса стало известно в начале января.