Стало известно, где и когда похоронят Фаниса Хусаинова, угнавшего БТР ВСУ

В Башкирии простятся с погибшим в зоне СВО добровольцем Фанисом Хусаиновым. По данным портала UFA1.RU, тело солдата привезли в его родное село.

По данным издания, похороны пройдут во вторник, 17 января, в башкирском селе Новокайпаново. Траурный митинг запланирован на 11.00.

О башкирском бойце Фанисе Хусаинове стало известно в сентябре. Сообщалось, что отважный юноша угнал БТР ВСУ, на котором вывез раненого генерал-майора в безопасное место.

О гибели Фаниса стало известно в начале января.

