Стало известно, где экс-вратарь «Рубина» Рыжиков может продолжить свою тренерскую карьеру

Фото: fc-sokol.ru

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы бывшего вратаря, а ныне тренера Сергея Рыжикова, поделился, где его клиент может продолжить тренерскую карьеру.

По словам агента, Рыжиков уже получил категорию Pro и сдал экзамены.

«Я со многими веду диалог. Ждем обратную связь. На живое место он не пойдет – по-другому воспитан. К сожалению, многие тренеры сейчас сидят без работы, не только он. Общались с несколькими вариантами, но есть хозяин клуба, президент, гендиректор – они делали выбор в пользу двоих других кандидатов. Так бывает, это нормально. Ищем дальше», – поделился Сафонов.

Также Алексей рассказал, что Рыжиков не против работать и во Второй лиге.

«Поживем – увидим. Футбол – такая штука, что тихо-тихо, а потом раз — и появляется предложение. Он поработал, набил руку, был в «Тамбове», в «Соколе». В «Химках» и «Ахмате» помогал Талалаеву. Я общаюсь с футболистами, все о нем хорошо отзываются. Он довольно грамотный тренер. Дай бог ему удачи», – цитирует Алексея Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Сергей Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды вратарь дважды становился чемпионом России, столько же раз брал Суперкубок России и один раз Кубок страны.

Тренерская карьера Рыжикова началась в 2021 году в любительском клубе «Красава». Затем Сергей работал в казанской «Смене», «Ахмате» и «Химках», а также возглавлял тамбовский «Спартак».

Последней командой Рыжикова был казанский «Сокол», где Сергей проработал с 15 июля по 18 сентября 2024 года. Под его руководством казанцы отыграли восемь матчей дивизиона Б Второй лиги, где три раза победили, дважды сыграли вничью и три раза уступили.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. Первым соперником команды Рашида Рахимова в Премьер-лиге станет «Ахмат». Матч состоится 1 марта в 19:00 по мск в Грозном.