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Стало известно, что за дым клубится над Русско-Немецкой Швейцарией в Казани
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Сегодня казанцев напугал густой дым, появившийся над территорией Русско-Немецкой Швейцарии в Казани.
Как стало известно «Татар-информу», на данном участке горит трава. На место уже прибыли пожарные.
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