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Происшествия 11 июня 2024 11:30

Стало известно, что за дым клубится над Русско-Немецкой Швейцарией в Казани

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Сегодня казанцев напугал густой дым, появившийся над территорией Русско-Немецкой Швейцарии в Казани.

Как стало известно «Татар-информу», на данном участке горит трава. На место уже прибыли пожарные.

Фото: © Очевидцы

#дым
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