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Стало известно, что участником краснодарского ДТП с автобусом был грузовик «Магнит»
В Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика и рейсового автобуса, в котором находились болельщики гандбольного клуба «Виктор».
Как сообщают РИА Новости, грузовик принадлежит компании «Магнит».
В результате ДТП водитель грузовика скончался на месте, а пострадавшие сейчас находятся в больнице. Прокуратура Краснодарского края начала проверку происшествия, но официальных данных о причастности автомобиля компании «Магнит» к аварии пока нет.
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