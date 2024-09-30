Стало известно, что участником краснодарского ДТП с автобусом был грузовик «Магнит»

В Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика и рейсового автобуса, в котором находились болельщики гандбольного клуба «Виктор».

Как сообщают РИА Новости, грузовик принадлежит компании «Магнит».

В результате ДТП водитель грузовика скончался на месте, а пострадавшие сейчас находятся в больнице. Прокуратура Краснодарского края начала проверку происшествия, но официальных данных о причастности автомобиля компании «Магнит» к аварии пока нет.