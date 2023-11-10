Стало известно, что россияне чаще всего покупают на распродажах в «Черную пятницу»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чаще всего россияне на распродажах «11.11» и «Черная пятница» покупают одежду и обувь. Такими данными с «Татар-информом» поделились в пресс-службе одного из российских маркетплейсов.

«Самой популярной категорией товаров в период распродаж, как и в прошлом году, стала „Одежда и обувь“ (44%). С шестого на второе место поднялись „Товары для дома“ (40%). Другими популярными категориями стали мелкие гаджеты (наушники, пауэрбанки), смартфоны, мелкая бытовая техника, аксессуары и продукты питания», — говорится в ответе компании.

В прошлом ноябре за время акций на товары повседневного спроса пришлось примерно 80% покупок. Также быстрее других рос спрос на товары для красоты и здоровья, для дома и сада, бытовую химию и товары для гигиены, детские товары, электронику и одежду.

Аналитики маркетплейса провели опрос среди 1500 покупателей и выяснили, что более половины респондентов ждут большие сезонные распродажи и заранее готовятся к ним. Каждый четвертый внимательно следит за рекламой или откладывает товары в «избранное».

В ноябре есть две волны распродаж, приуроченных коо Всемирному дню шоппинга, который ежегодно отмечается 11 ноября, и к «Черной пятнице». В этом году она выпадает на ночь с 23 на 24 ноября. Чтобы привлечь покупателей, магазины и онлайн-площадки устраивают длительные распродажи, поэтому буквально весь ноябрь становится скидочным.