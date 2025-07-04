Стало известно, что пассажиры аэропорта чаще пытаются нелегально ввезти через Казань

С начала года маршрутная сеть казанского аэропорта насчитывала 25 международных направлений. Среди них — популярные курорты и города:

Турция – Анталия, Стамбул, Даламан;

Египет – Шарм-эль-Шейх, Хургада;

ОАЭ – Дубай, Шарджа;

Узбекистан – Ташкент, Самарканд, Фергана, Бухара;

Китай – Шанхай, Санья;

Таиланд – Пхукет;

Сербия – Белград;

Индия – Гоа (временно приостановлено с апреля);

Вьетнам – Камрань, и другие страны.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, с начала года сотрудники таможенного поста зафиксировали увеличение случаев нарушения правил перемещения товаров через границу Евразийского экономического союза на 47%. Если в первом полугодии 2024 года выявлено 370 фактов нарушений, то в 2025 году уже 547 случаев.

Наиболее распространенные нарушения связаны с попытками переместить:

алкоголь — 161 факт;

табачная продукция — 104 случая;

наличные деньги — 96 фактов.

А также товары, предназначенные для бизнеса, но оформленные как личные вещи, предметы, запрещенные или ограниченные к перевозке, объекты, охраняемые Конвенцией CITES, например, изделия из редких животных или растений, кастеты и другие запрещенные предметы.

«Для эффективного таможенного контроля мы применяем передовые досмотровые технологии, химические средства идентификации, специальную технику и служебных собак, обученных обнаруживать наркотики, взрывчатку, табак и валюту», — пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Татарстанской таможни Максим Верендеев.

За полгода через таможенный пост казанского аэропорта прошло почти 4382 международных рейса, примерно столько же, как и в прошлом году. Однако пассажиропоток вырос на 12,5%: в 2025 году через Казань летело 770 943 человека, а в 2024 году — 684 975 человек.

Этот рост объясняется тем, что авиакомпании стали чаще использовать широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры, вместимость которых составляет от 350 до 550 мест.

В этом году в расписание добавились новые международные направления: Санья (Китай), Бухара (Узбекистан), Камрань (Вьетнам) и Даламан (Турция). Однако из-за сезонности были приостановлены: рейс Казань–Гоа (Индия), и Казань–Маттале (Шри-Ланка), начиная с мая.