Общество 12 января 2026 13:35

Стало известно, что МВД предлагает изменить в сдаче экзаменов на права

Стало известно, что МВД РФ предлагает изменить в сдаче экзаменов на права. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае принятия поправок использование сдающим средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также электронно-вычислительной техники будет считаться нарушением. Кроме того, предлагается изменить сроки сдачи практической части без пересдачи теории. Предполагается, что соответствующие сроки сократятся с полугода до 60 дней.

В предлагаемых изменениях также содержится новое основание для лишения прав – неявка на дополнительное обследование в случае выявления заболевания на плановом медосмотре.

