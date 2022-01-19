Стало известно, будут ли зарплаты в январе ниже обычного

Существует распространенное мнение, что за январь зарплата всегда меньше, чем за другие месяцы. Так ли это, выяснили эксперты hh.ru.

«Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата действительно будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем зарплата. Например, пособие на время больничного исчисляют исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При начислении отпускных берут другой показатель – средний заработок, при расчете которого учитывают доход за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата», - сообщает пресс-служба ресурса по поиску работы.

Иногда доходы за январь могут быть выше, чем за другие месяцы. Например, если к зарплате работодатель добавит премию по итогам прошлого года. По данным опроса среди соискателей из Приволжского Федерального округа, годовую премию в этот раз в полном размере выплатили 12% сотрудников, частично – 15%. Еще 4% остались без премий, хотя обычно получали их. Еще 50% участников опроса сообщили, что в их компаниях нет подобной практики.