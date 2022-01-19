news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
19 января 2022  01:19
Наталья Рыбакова

Стало известно, будут ли зарплаты в январе ниже обычного

news_top_970_100

Существует распространенное мнение, что за январь зарплата всегда меньше, чем за другие месяцы. Так ли это, выяснили эксперты hh.ru.

«Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата действительно будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем зарплата. Например, пособие на время больничного исчисляют исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При начислении отпускных берут другой показатель – средний заработок, при расчете которого учитывают доход за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата», - сообщает пресс-служба ресурса по поиску работы.

Иногда доходы за январь могут быть выше, чем за другие месяцы. Например, если к зарплате работодатель добавит премию по итогам прошлого года. По данным опроса среди соискателей из Приволжского Федерального округа, годовую премию в этот раз в полном размере выплатили 12% сотрудников, частично – 15%. Еще 4% остались без премий, хотя обычно получали их. Еще 50% участников опроса сообщили, что в их компаниях нет подобной практики.

#зарплата
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное