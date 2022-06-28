Стали известны самые популярные в Казани профессии для молодых специалистов

Менеджер, шиномонтажник, курьер и другие профессии вошли в топ самых популярных вакансий для молодых специалистов в Казани. Это следует из июньского рейтинга, составленного сервисом Работа.ру ко Дню молодежи.

Изученные специалистами вакансии не требуют большого опыта работы и позволяют совмещать работу с учебой. В числе первых в рейтинге оказалась профессия менеджера по аренде недвижимости, который может зарабатывать от 100 тысяч рублей. За эту зарплату от работника требуют активности и целеустремленности, он должен общаться с клиентами и собственниками квартир, выезжать на показы объектов недвижимости.

Такой же доход доступен шиномонтажнику. Он должен уметь работать с шиномонтажным оборудованием, знать виды брака и способы его устранения.

Курьер со свободным графиком может зарабатывать до 80 тысяч рублей, утверждается в исследовании сервиса. Предполагается, что будущий работник займется доставкой продуктов питания на велосипеде.

До 70 тысяч рублей сможет заработать продавец в салоне связи. Работник будет продавать оборудование, услуги и аксессуары, а также общаться с клиентами салона и помогать им. Столько же может зарабатывать мастер-универсал, в обязанности которого входит выполнение электромонтажных, сантехнических и ремонтно-отделочных работ.

Доход до 65 тысяч рублей доступен повару-кассиру, который должен готовить блюда по меню. Работодатель требует, чтобы кандидат был пунктуальным, порядочным и ответственным, а также соблюдал все санитарно-гигиенические нормы и требования.