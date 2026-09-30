Стали известные лучшие инструкторы автошкол в Татарстане

К столетию ДОСААФ в Республике Татарстан определили лучших инструкторов автошкол. Первые места во всех трех зачетах республиканского конкурса «Лучший мастер производственного обучения вождению — 2026» заняли представители Альметьевской автошколы. Всего за звание звание лучших боролись 46 инструкторов из 23 организаций ДОСААФ Татарстана.

В мужском зачете в номинации «Легковой автомобиль» победил Рудольф Музафаров из Альметьевской автошколы. Второе место занял Ильгиз Назыров из Лаишевской местной организации ДОСААФ, третье — Ринат Рахманов из Бугульминской местной организации. В женском зачете первое место завоевала Эльвера Ибрагимова из Альметьевской автошколы. Второй стала Рамзия Гарипова из Балтасинской автошколы, третьей — Светлана Брызгалова из Нижнекамской автошколы. Лучший результат в зачете на автомобиле КАМАЗ показал Раиф Каримов из Альметьевской автошколы. В этой номинации соревновались представители организаций, которые готовят специалистов по военно-учётным специальностям. Второе место занял Булат Камалиев из Арской автошколы, третье — Евгений Лукин из Нижнекамской автошколы.

Альметьевская автошкола ведёт историю с 1957 года, когда в городе был создан автомотоклуб для подготовки водительских кадров для Вооружённых Сил и специалистов технических профессий. В 1975 году он получил статус автомобильной школы ДОСААФ. Почти семь десятилетий школа сохраняет свою главную задачу — готовить водителей, которые уверенно владеют техникой, соблюдают дисциплину и понимают ответственность за безопасность на дороге.

Конкурс инструкторов вошел в республиканскую акцию «100 шагов к юбилею». С февраля по начало сентября 2026 года в 25 районах и городах состоялось 91 мероприятие, объединившее более 6 500 человек. Так ДОСААФ подходит к своему столетию с действующей системой подготовки водителей, поддержкой ветеранов и программами патриотического воспитания.