Стали известны хедлайнеры «Пастернаковских чтений» в Менделеевске

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября. Подробнее о мероприятии рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«В этом году мы посвятили фестиваль не только Борису Пастернаку, но и его современникам, повлиявшим на развитие российской культуры и слова в середине XX века: Анне Ахматовой, Анастасии и Марине Цветаевым, Владимиру Маяковскому, Александу Вертинскому и другим», – сообщил он.

Звездными гостями фестиваля в этом году станут автор и ведущий программы «Тавор в мажоре» на радио «Орфей», культурный обозреватель Йосси Тавор, актер театра и кино Антон Кукушкин, заслуженный артист России, композитор и пианист Александр Покидченко, заслуженная артистка России Нина Шацкая.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» впервые прошел в Менделеевске в прошлом году под эгидой ЮНЕСКО. Он был организован в память о менделеевском периоде жизни Бориса Пастернака.