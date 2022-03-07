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Спорт
7 марта 2022  17:10

Стали известны время и место проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию

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Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в Саранске в двадцатых числах марта. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально предполагалось, что соревнования пройдут в Сочи, но сначала их перенесли в Москву на 6-7 марта, а еще чуть позже отложили на более поздний срок.

Прошлогодний розыгрыш Кубка Первого канала в Москве завершился победой команды Алины Загитовой над командой Евгении Медведевой.

Напомним, ранее международный союз конькобежцев (ISU) принял решение исключить российских спортсменов из числа участников чемпионата мира по фигурному катанию.

#фигурное катание #камила валиева #александра трусова #алина загитова
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