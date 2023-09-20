Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стали известны время и место прощания с журналистом Георгием Барминым
Появилась официальная информация о том, где и во сколько состоится прощание с татарстанским журналистом Георгием Барминым.
Церемония прощания пройдет в четверг 21 сентября по адресу Сибирский тракт, 31А, зал прощания судмедэкспертизы. Начнется она в 9.00 утра.
Напомним, накануне на 56-м году жизни скончался татарстанский журналист Георгий Бармин. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в редакции KazanFirst, где он работал в последнее время.
В 2016 году Георгий работал в информационном агентстве «Татар-информ» редактором новостной ленты отдела новостей криминала и происшествий.
Редакция «Татар-информа» скорбит вместе со всеми и приносит соболезнования близким Георгия Бармина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»