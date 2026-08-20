Стали известны условия потенциального контракта Тоньи с «Рубином»

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Франко Тонья, воспитанник «Ювентуса», согласовал условия личного контракта с казанским «Рубином». Соглашение рассчитано на четыре года с зарплатой около 800 тысяч евро за сезон. Об этом сообщает Sport24.

Клубы уже договорились о трансфере — «Генчлербирлиги» получит 1,8 млн евро. При этом 30% от этой суммы (540 тысяч евро) отойдут «Салернитане», которая сохранила процент от последующей продажи игрока.

В ближайшее время футболист должен получить рабочую визу, после чего вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Напомним, что Тонья выступал за турецкий клуб с 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча и забил 7 голов.