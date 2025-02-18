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На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2025 11:03

Стали известны участники Кубка Первого канала в фигурном катании

Стали известны участники Кубка Первого канала в фигурном катании
Фото: fsrussia.ru

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию. Он выглядит так:

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Еще по одному кандидату у мужчин и женщин определят болельщики с помощью голосования на официальном сайте Первого канала.

Турнир пройдет 15–16 марта в Челябинске.

#фигурное катание #кубок первого канала
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