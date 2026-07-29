Стали известны судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ

Фото: fc-zenit.ru

Российский футбольный союз опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матчах второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игры пройдут с 31 июля по 2 августа.

В центральном матче тура «Ахмат» – «Спартак» главным судьёй назначен Антон Фролов, за ВАР будет отвечать Сергей Цыганок. Встречу «Оренбург» – «Зенит» рассудит Евгений Кукуляк, а матч «Динамо» Махачкала – «Локомотив» доверен Сергею Карасёву.

Полный список назначений выглядит следующим образом.

31 июля: «Родина» – «Ростов» – судья Данил Набока (ВАР – Павел Шадыханов).

1 августа: «Акрон» – «Рубин» – Ян Бобровский (ВАР – Иван Абросимов); ЦСКА – «Крылья Советов» – Евгений Буланов (ВАР – Василий Казарцев); «Динамо» Махачкала – «Локомотив» – Сергей Карасёв (ВАР – Сергей Иванов); «Балтика» – «Динамо» Москва – Инал Танашев (ВАР – Кирилл Левников).

2 августа: «Оренбург» – «Зенит» – Евгений Кукуляк (ВАР – Павел Кукуян); «Краснодар» – «Факел» – Станислав Матвеев (ВАР – Артур Фёдоров); «Ахмат» – «Спартак» – Антон Фролов (ВАР – Сергей Цыганок).

Напомним, что матчи второго тура РПЛ станут первыми, где будет использоваться обновлённая система ВАР с автоматической расстановкой точек и улучшенной синхронизацией ракурсов. Помимо судейских назначений, РФС также утвердил расписание трансляций всех матчей тура на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Назначения на следующие туры будут объявлены позднее.