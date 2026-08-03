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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 12:35

Стали известны страны, которые первыми отозвали письма в поддержку Инфантино

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Стали известны страны, которые первыми отозвали письма в поддержку Инфантино
Фото: © «Татар-информ»

Англия и Уэльс первыми среди европейских стран отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Об этом сообщил инсайдер Sky News Роб Харрис. Ожидается, что другие европейские ассоциации также могут отказаться от поддержки действующего главы.

Ранее сообщалось, что несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, включая генсека Маттиаса Графстрёма, настаивают на отставке Инфантино. Выборы президента ФИФА запланированы на 17 марта 2027 года. Инфантино занимает этот пост с февраля 2016 года. Ситуация вокруг выборов накаляется. Основная интрига — кто сможет составить конкуренцию Инфантино. Списки кандидатов станут известны позже.

#ФИФА #ЧМ-2026 по футболу
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