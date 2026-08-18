Стали известны сроки восстановления Витялия Кравцова

Фото: hctraktor.org

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон сообщил, что нападающий Виталий Кравцов, получивший травму, вернётся в строй ориентировочно к декабрю. Специалист отметил, что восстановление идёт по плану, и клуб ждёт форварда как можно раньше.

«Очень непростая травма, неудачное стечение обстоятельств. Мы ждём Виталия к декабрю. Медицинский штаб отмечает, что его восстановление проходит по плану. Чем раньше он выйдет на лёд, тем быстрее он сможет нам помочь», — цитирует Гордона сайт «Трактора».

В минувшем сезоне 26-летний Кравцов набрал 37 очков в регулярном чемпионате и 3 — в плей-офф, став лучшим бомбардиром команды. Будем следить за его восстановлением.