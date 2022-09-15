Стали известны сроки оглашения окончательного решения по делу Камилы Валиевой

Директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет оглашено в конце сентября или начале октября.

«Вчера мы объявили о завершении расследования. Это был первый этап. Расследование проводилось по всем необходимым стандартам и требованиям. Результаты пока объявлять мы не будем. Далее в соответствии с международными стандартами происходит процедура отработки результатов. Даты слушания: конец сентября — начало октября. Итоговое решение будет оглашать независимый антидопинговый комитет», — цитирует Логинову Metaratings.

Стоит отметить, что слушания по делу Валиевой состоятся в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Напомним, после победы Валиевой в командном зачете Олимпиады всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о запрещенном препарате в крови юной чемпионки. Именно допинг-тест РУСАДА дал положительный результат.

Ранее стало известно, что Камила примет участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России. Вместе с Валиевой выступят также Анна Щербакова и Александра Трусова.