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Стали известны сроки акции «Чистые леса Татарстана»
В 2024 году природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» пройдет дважды. В первый раз — с 22 апреля по 22 июня, во второй — с 9 сентября по 9 ноября. Об этом говорится в распоряжении Правительства республики.
Координатором проведения акции назначен Минлесхоз РТ. Совместно с пользователями участков он примет меры по очистке лесов от твердых коммунальных отходов, уборке сухостоя и валежника, ремонту и обустройству беседок, информационных щитов, аншлагов.
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