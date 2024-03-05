Стали известны сроки акции «Чистые леса Татарстана»

В 2024 году природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» пройдет дважды. В первый раз — с 22 апреля по 22 июня, во второй — с 9 сентября по 9 ноября. Об этом говорится в распоряжении Правительства республики.

Координатором проведения акции назначен Минлесхоз РТ. Совместно с пользователями участков он примет меры по очистке лесов от твердых коммунальных отходов, уборке сухостоя и валежника, ремонту и обустройству беседок, информационных щитов, аншлагов.