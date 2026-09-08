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На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2026 13:15

Стали известны соперники сборной России по футболу в октябре

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Стали известны соперники сборной России по футболу в октябре
Фото: rfs.ru

С 21 сентября у сборной России по футболу начинается сбор. А уже 29 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Казани против Ирана.

Сегодня стало известно, что еще две встречи предстоят в октябре: 3 октября встреча с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная России отстранена от международных турниров под участием УЕФА и ФИФА с 2022 года.

#валерий карпин #сборная России по футболу
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