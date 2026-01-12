news_header_top
Стали известны соперники «Рубина» на первом сборе в Турции

Фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба «Рубина» в социальных сетях опубликовала список команд, с которыми предстоит сыграть казанскому клубу на первом сборе в Турции.

Ими стали сербский «ИМТ» и македонская «СтругаТрим-Лум». Первый матч «Рубин» проведет 21 января, а вторая игра состоится 26 января.

Первый зимний сбор «Рубина» стартует 15 января. Всего у команды запланировано три тренировочных сбора: первый – 15–26 января, второй – 30 января – 9 февраля, третий – 13–23 февраля.

