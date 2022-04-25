Стали известны соперники казанского «Зенита» по групповому этапу «Финала шести»

Определились все участники «Финала шести» мужской Суперлиги по волейболу в Казани.

В группе А сыграют казанский «Зенит», «Белогорье» и московское «Динамо». Группу Б представят новосибирский «Локомотив», «Динамо-ЛО» и петербургский «Зенит».

Расписание группового этапа «Финала шести» Суперлиги выглядит следующим образом:

5 мая: 16:00 Динамо-ЛО – Локомотив, 19:00 Белогорье – Зенит-Казань

6 мая: 16:00 Зенит – Динамо-ЛО, 19:00 Динамо – Белгород

7 мая: 16:00 Локомотив – Зенит, 19:00 Зенит-Казань – Динамо

Полуфинальные матчи пройдут 9 мая в 16:00 и 19:00, а финал и матч за 3-е место 10 мая также в 16:00 и 19:00 по московскому времени.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата лучшая команда – «Зенит-Казань» вышла в «Финал шести» напрямую.