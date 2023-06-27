Стали известны самые востребованные муниципальные услуги в Татарстане

В число самых востребованных экстерриториальных муниципальных услуг в Татарстане входит оформление документов в связи со строительством и выделением земельных участков. Такие данные озвучила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова.

«В настоящее время в категорию экстерриториальных в МФЦ Татарстана переведены 42 вида услуг районных муниципалитетов и 25 – исполкома Казани. С 15 марта, с момента начала предоставления муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, таким способом через МФЦ было предоставлено более 3 тыс. услуг», – сказала она.

Экстерриториальный принцип оказания услуг удобен для людей и делает их максимально доступными. Но при условии, что сроки оформления документов четко выдерживаются.

«К сожалению, в настоящее время несколько муниципальных районов не соблюдают сроки оказания услуг. Задержки составляют от нескольких дней до одного месяца», – заметила Музафарова.

В таких случаях МФЦ направляет письменные уведомления в соответствующие службы исполкомов о нарушении сроков.

Получить результаты экстерриториальных услуг муниципалитетов можно не только в том офисе МФЦ, где подавалось заявление, но и в любом многофункциональном центре, которых в республике 60.