Стали известны самые популярные имена детей в Казани в 2024 году

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Амина и Амир остались самыми популярными именами среди младенцев в Казани по итогам 2024 года. Об этом сообщила начальник казанского управления ЗАГС Елена Студеникина на деловом понедельнике в исполкоме Казани.

«Наиболее популярными в 2024 году остались имена Амир и Амина. Часто казанцы отдавали предпочтение таким именам у мальчиков, как Тимур, Карим, Матвей, Марк. У девочек – Эмилия, Ясмина, София, Айлин», – сказала докладчица.

Среди редких имен оказались Альтаир, Галиаскар, Гедеон, Ерофей, Легендар, Мерген, Ангелика, Зейнап, Мишель, Рафаэлла, Славяна, Эйла.

За прошлый год управление ЗАГС Казани оформило почти 19,6 тыс. свидетельств о рождении ребенка (+1,5% по сравнению с 2023-м). Традиционно мальчиков было больше, чем девочек, – 10,2 тыс. и 9,4 тыс. соответственно.

В казанских роддомах появилось 209 пар двойняшек, в одной семье на свет появились тройняшки. Больше всего первенцев (43%), вторых детей – 33%, третьих – 17%, четвертых и последующих – почти 7%.