Стали известны самые дорогие и самые популярные специальности в российских вузах

Самым дорогим направлением в 2022-м году для платного обучения в российских вузах стал «дизайн», за него поступившему пришлось бы заплатить 283 тыс. 798 рублей за год, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ежегодного мониторинга НИУ ВШЭ. На втором месте по цене оказалось «управление водным транспортом», за него университеты просили в прошлом году 258 тыс. 481 рубль.

Также в тройке дорогих специальностей – «морская техника», стоимость которой составила 257 тыс. 481 рубль. Значительно подорожали международные отношения – почти на 21 тыс. рублей, конечная сумма составила 219 тыс. 800 рублей. В лидерах также «реклама и связи с общественностью», количество платных мест по этому направлению выросло, в год обучение обходится студентам в 196 тыс. 82 рубля.

Более приемлемыми по цене обучения были, к примеру, «государственное и муниципальное управление» – 159 тыс. 991 руб. в год, «экология» (159 тыс. 656 рублей), «филология» (157 тыс. 436 рублей), «психология» (155 тыс. 795 рублей), отмечается в материале.

При этом самым популярным в России направлением в вузах стало здравоохранение – в 2022 году на это направление в вузы поступили 50,5 тысячи человек. В пятерку востребованных также вошли «информатика и вычислительная техника», «педагогика», «юриспруденция» и «экономика».