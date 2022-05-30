Стали известны районы Татарстана, где растет число внебрачных детей

Каждый шестой ребенок в Татарстане рождается в неполной семье. В ряде районов наблюдается тенденция к увеличению числа детей, рожденных в таких семьях. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина во время онлайн-трансляции, организованной Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия».

«За минувший год зарегистрировано 6,5 тыс., а в этом году 1,9 тыс. детей, рожденных в неполных семьях. В ряде районов наблюдается опасная тенденция увеличения количества внебрачных детей. К примеру, в Тукаевском, Верхнеуслонском, Алькеевском районах», — перечислила она.

Глава Управления ЗАГС также отметила, что в регионе наблюдается неблагоприятная динамика по ряду показателей семейно-демографической сферы. В частности, за первые четыре месяца 2022 года в регионе сократилось количество рождений. Всего зарегистрировано 11,8 тыс. актов о рождении детей. Это меньше, чем за предыдущий аналогичный период, на 8%.