Стали известны причины пожаров на двух складах в Казани

Причиной обоих пожаров в Казани стали нарушение правил работы электросети и неисправности в ее устройстве, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, что накануне в столице РТ загорелись склады на улице Журналистов и Поперечно-Ноксинской. В первом случае огонь охватил одноэтажное складское здание, где хранился утеплитель. Пожар потушили в 11:35. Погибших и пострадавших при возгорании не было.

Вскоре стало известно о пожаре на складе в Дербышках – он был потушен спустя три часа. Общая площадь возгорания составила 4000 кв.м. От высокой температуры 7 легковушек получили частичные повреждения. Окончательно последствия возгорания устранили лишь сегодня утром.

Как отметили в ГУ МЧС России по РТ, огонь быстро распространился из-за хранящихся материалов. В первом случае утеплитель состоял из горючих и легковоспламеняющихся веществ. Во втором случае на складе хранились изделия из резины и полипропилена, выделяющие при горении большое количество тепла и едкого черного дыма, что значительно усложняет тушение и увеличивает риск обрушения конструкций.

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