Стали известны причины пожара на складе в Челнах

В ГУ МЧС России по РТ назвали причины вчерашнего пожара на Машиностроительной улице в Набережных Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, возгорание началось в гаражном боксе. Прибывшие пожарные обнаружили, что внутри горели бывшие в употреблении вещи, автомобиль Renault Kaptur, три прицепа, три водных мотоцикла и три мотоцикла.

По версии дознавателей, к пожару привел аварийный режим работы электроприборов и оборудования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате пожара никто не пострадал.