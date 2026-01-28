news_header_top
Происшествия 28 января 2026 11:39

Стали известны причины пожара на складе в Челнах

В ГУ МЧС России по РТ назвали причины вчерашнего пожара на Машиностроительной улице в Набережных Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, возгорание началось в гаражном боксе. Прибывшие пожарные обнаружили, что внутри горели бывшие в употреблении вещи, автомобиль Renault Kaptur, три прицепа, три водных мотоцикла и три мотоцикла.

По версии дознавателей, к пожару привел аварийный режим работы электроприборов и оборудования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате пожара никто не пострадал.

#набережнные челны #причины пожара
