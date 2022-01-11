Стали известны причины отказа продавать Дзюбу из «Зенита» в «Рубин»

Питерский «Зенит» не хочет продавать Артема Дзюбу в «Рубин» из-за большого количества контрактов форварда сборной России по футболу с различными компаниями. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника в «Зените» ожидают, что Артем Дзюба пройдет медосмотр вместе с командой и отправится на первый сбор питерцев в ОАЭ. Также сообщается, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не настаивает на уходе Дзюбы из клуба.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Артем Дзюба никуда не уйдет из «Зенита» в зимнее трансферное окно.