Стали известны претенденты на пост нового президента «Спартака» после ухода Федуна

Сегодня компания «Лукойл» официально объявила о приобретении 100% акций «Спартака». Таким образом, экс-президент «красно-белых» Леонид Федун больше не будет руководить клубом.

Так, по данным «Матч ТВ», на место руководителя московского клуба претендуют Александр Матыцын (первый вице-президент компании), Евгений Хавкин (занимает пост вице-президента – руководителя аппарата «Лукойла») и Ашот Хачатурянц (занимал должность президента РПЛ с октября 2021 года по июнь 2022-го).

Предполагается, что решение по новому руководителю «Спартака» может быть принято уже в четверг.

Напомним, Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. При нем московский клуб выиграл чемпионат России (2016/2017), Кубок России (2021/2022) и Суперкубок России (2017).