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Стали известны подробности задержания сотрудника Росреестра в Татарстане
Стали известны подробности задержания сотрудника Росреестра по РТ, обвиняемого в мошенничестве.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по РТ, противоправную деятельность выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани.
Как установили в полиции, на балансе организации находился автомобиль Toyota. Осенью 2023 года подозреваемый изготовил подложный документ, по которому автомобилю требовался ремонт на сумму более 2,3 млн рублей.
В дальнейшем на основании подложного документа автомобиль был оценен в 535 тысяч рублей, отчужден, а позже продан третьему лицу за 2,9 млн рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до десяти лет.
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