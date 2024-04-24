Стали известны подробности задержания сотрудника Росреестра в Татарстане

Стали известны подробности задержания сотрудника Росреестра по РТ, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по РТ, противоправную деятельность выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани.

Как установили в полиции, на балансе организации находился автомобиль Toyota. Осенью 2023 года подозреваемый изготовил подложный документ, по которому автомобилю требовался ремонт на сумму более 2,3 млн рублей.

В дальнейшем на основании подложного документа автомобиль был оценен в 535 тысяч рублей, отчужден, а позже продан третьему лицу за 2,9 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до десяти лет.