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Стали известны подробности задержания мужчины на выезде из поселка Мирный
На выезде из казанского поселка Мирный на улице Фермское шоссе задержали неизвестного мужчину.
На вопрос о причине задержания мужчина в наручниках ответил: «Предполагаю, что из-за наркотиков».
Задержание произошло, когда двое мужчин ехали с Мирного в сторону Казани. Водитель автомобиля рассказал, что втсретил своего соседа у дороги и решил подвезти. Неожиданно, на выезде из поселка их остановили полицейские.
«Мы на одной улице живем, я и не предполагал, что у него могут быть проблемы с законом», – прокомментировал ситуацию водитель.
На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и ДПС. Автомобиль, в котором подвозили задержанного, обыскали и собираются отправить на спецстоянку.
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