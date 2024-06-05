Стали известны подробности задержания мужчины на выезде из поселка Мирный

На выезде из казанского поселка Мирный на улице Фермское шоссе задержали неизвестного мужчину.

На вопрос о причине задержания мужчина в наручниках ответил: «Предполагаю, что из-за наркотиков».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Задержание произошло, когда двое мужчин ехали с Мирного в сторону Казани. Водитель автомобиля рассказал, что втсретил своего соседа у дороги и решил подвезти. Неожиданно, на выезде из поселка их остановили полицейские.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы на одной улице живем, я и не предполагал, что у него могут быть проблемы с законом», – прокомментировал ситуацию водитель.

На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и ДПС. Автомобиль, в котором подвозили задержанного, обыскали и собираются отправить на спецстоянку.