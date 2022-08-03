Стали известны подробности убийства у АЗС в Челнах: погибший выпивал с убийцей в кустах

1 августа около заправки на проспекте Мусы Джалиля в Челнах обнаружили тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями на груди. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый задержан – им оказался 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

По версии следствия, мужчины познакомились во время распития алкоголя, после чего они купили еще спиртного и пошли выпивать его в кусты рядом с АЗС. Здесь они поссорились, обсуждая поведение мужчины во время отбывания наказания в колонии.

Тогда подозреваемый выхватил нож и зарезал челнинца. Он похитил у погибшего два телефона и сдал их в ломбард. Свою причастность к преступлению он признал частично. В скором времени его заключат под стражу. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.