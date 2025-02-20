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Происшествия 20 февраля 2025 14:09

Стали известны подробности убийства бабушки внуком в Татарстане

Следователи раскрыли подробности убийства бабушки 17-летним внуком в Татарстане.

«Татар-информ» рассказывал, что в поле возле села Державино Лаишевского района Татарстана нашли закопанное в снег тело пожилой женщины с гематомами на животе.

Следователи выяснили, что 18 февраля в селе Державино 17-летний парень избил свою бабушку и попытался задушить ее, в результате чего та потеряла сознание.

После этого он отвез ее на санях в лес, где закопал в снег. Вскоре 64-летняя женщина скончалась. После совершения преступления молодой человек прятался в лесу, но 19 февраля вернулся домой, где его и задержали. Как оказалось, ранее парень состоял на учете у психиатра.

Молодой человек признался в содеянном. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

#следственный комитет #Убийство
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