Стали известны подробности убийства бабушки внуком в Татарстане

Следователи раскрыли подробности убийства бабушки 17-летним внуком в Татарстане.

«Татар-информ» рассказывал, что в поле возле села Державино Лаишевского района Татарстана нашли закопанное в снег тело пожилой женщины с гематомами на животе.

Следователи выяснили, что 18 февраля в селе Державино 17-летний парень избил свою бабушку и попытался задушить ее, в результате чего та потеряла сознание.

После этого он отвез ее на санях в лес, где закопал в снег. Вскоре 64-летняя женщина скончалась. После совершения преступления молодой человек прятался в лесу, но 19 февраля вернулся домой, где его и задержали. Как оказалось, ранее парень состоял на учете у психиатра.

Молодой человек признался в содеянном. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.