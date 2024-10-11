Стали известны подробности спасения лосенка, упавшего в пруд в Татарстане

В Лаишевском районе Татарстана спасли молодого лосенка. Он, прогуливаясь у водоема, упал в него, и не смог самостоятельно выбраться на берег. Подробности «Татар-информу» рассказал руководитель Лаишевского районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Михаил Ерошомов.

«Сообщение о происшествии поступило сегодня утром из службы «112». Позвонили и сказали, что на территории комплекса «Биосфера-Фиш» в пруду находится молодой лось, выбраться самостоятельно не может. Мы подъехали на место, нашли лосенка, зафиксировали его веревками, вытащили на сушу, развязали и сопроводили до леса», - сообщил он.

В спасательной операции участвовали четыре человека, на все потребовалось полтора часа. Со слов местных жителей, утром возле пруда прогуливались лосиха с двумя лосятами. Один из малышей, вероятно, испугавшись чего-то, побежал и упал в водоем. На вид детенышу меньше года. Самостоятельно он выбраться на сушу не смог из-за крутого подъема, уточнил Ерошомов.