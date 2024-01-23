Специалисты рассказали о спасении лосенка из сугробов возле леса в Татарстане

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам в Нурлатском районе спасли лосёнка, застрявшего в сугробах. Животное попыталось перебраться из одного лесного массива в другой, но не смогло, рассказали «Татар-информу» в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Это случилось вчера во время планового обхода. Мы увидели обессиленного лосенка, застрявшего в снегу. Животному еще нет года. В течение трех часов наблюдали, но он был полностью обессилен», – рассказал руководитель межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Вячеслав Жарехин.

Тогда было принято решение о транспортировке животного в теплое стойло. Оно было настолько обессилено, что усыплять его на время перевозки не потребовалось. В целом спасательная операция длилась около 12 часов.

«Сейчас лосенок находится под присмотром ветеринарных врачей в загоне для диких животных. Хорошо кушает. Мы сделали солонец, принесли воду, молодые еловые ветки и немного осиновой коры. Врачи его осмотрели, но не обнаружили повреждений, просто у него высокая степень истощения», – добавил спикер.

В спасательной операции принимали участие четыре человека. Животное будет находиться под наблюдением еще неделю. Когда детеныш наберется сил, его выпустят в естественную среду обитания.