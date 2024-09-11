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Стали известны подробности спасения лебедя-шипуна на реке Сула в Татарстане
Краснокнижного лебедя-шипуна спасли сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам на реке Сула в Высокогорском районе Татарстана. Птица зацепилась крылом за рыболовные снасти, брошенные местными рыбаками. Подробности происшествия «Татар-информу» рассказали в Госкомитете РТ по биоресурсам.
«Во время рыбалки рыбаки зацепили свои снасти за корягу. Лебедь зацепился за блесну, у него было сломано крыло. Сейчас его освободили и увезли в реабилитационный центр в Зеленодольский район на лечение и восстановление. Лебедь-шипун занесен в Красную книгу, у нас встречается до 10-12 выводков на весь район», — отметил начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по Высокогорскому району Александр Фомин.
По его словам, о случившемся сообщили местные жители. Лебедь-шипун — представитель семейства утиных, ведущий оседлый образ жизни, самый крупный среди всего отряда гусеобразных. В теплый период в наших краях они обустраивают гнезда и выводят птенцов, а глубокой осенью улетают на зимовку. В последние годы их замечают во всех районах республики, где есть крупные водоемы с зарослями.
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