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Стали известны подробности спасения косули из заброшенного колодца в Татарстане
Испуганную косулю, упавшую в старый колодец, спасли сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам в Лениногорском районе Татарстана. Подробности спасательной операции «Татар-информу» раскрыл начальник межрайонного отдела ведомства по Лениногорскому району Евгений Жиганов.
«Сообщение о происшествии поступило от охотника. Он сообщил, что недалеко от населенного пункта Сугушла на дне открытого неработающего колодца находится косуля. Животное находится примерно на глубине двух метров и выбраться не может», — рассказал он.
Спикер отметил, что сообщение поступило в субботу днем. Специалисты сразу выехали на место, но колодец не нашли. На другой день очевидцы уточнили координаты места происшествия. Чтобы животное не погибло, в яму сбросили ветки деревьев.
Оказалось, что колодец находится в овраге, куда можно добраться лишь на снегоходе. Евгений Жиганов выехал на место и позвал знакомого ветеринара. В спасательной операции участвовали несколько человек. Они вытащили косулю с помощью автомобильного троса. При визуальном осмотре у животного не было обнаружено никаких повреждений. Освобожденная косуля сразу убежала в лес.
Жиганов считает, что старый колодец ранее был закрыт металлическим люком. Но, скорее всего, люк был кем-то откручен и сдан на металлолом. Чтобы происшествие не повторилось, участники спасательной операции забросали небольшое отверстие ветками.
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