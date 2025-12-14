Стали известны подробности смертельного ДТП под Альметьевском
Стали известны подробности смертельного ДТП в Альметьевском районе.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в полдень возле села Кичучатово. Водитель автомобиля «Нива» превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого в грузовик врезались Chevrolet, микроавтобус Ford и Haval.
В результате ДТП два пассажира микроавтобуса скончались на месте.
На место происшествия выехала заместитель Альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская. Организована проверка.