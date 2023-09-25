Стали известны подробности смертельного ДТП «Лады» и Jaguar в Нижнекамском районе

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали подробности смертельного ДТП, в котором погиб 37-летний мужчина. Информация об аварии появилась в Telegram-канале ведомства.

Напомним, накануне в Нижнекамском районе на трассе Казань-Оренбург возле села Благодатное произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Лада Веста» не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Jaguar, съехал в кювет и опрокинулся.

В ведомстве отметили, что ремень безопасности водителя отечественной легковушки был перекинут по диагонали, без поддержки в поясной части, в результате его выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте, а его 23-пассажирке и годовалому ребенку была оказана медпомощь.

Госавтоинспекция напоминает: использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств позволяет уменьшить тяжесть травм при ДТП.