Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стали известны подробности смертельного ДТП «Лады» и Jaguar в Нижнекамском районе
В Госавтоинспекции Татарстана рассказали подробности смертельного ДТП, в котором погиб 37-летний мужчина. Информация об аварии появилась в Telegram-канале ведомства.
Напомним, накануне в Нижнекамском районе на трассе Казань-Оренбург возле села Благодатное произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 37-летний водитель «Лада Веста» не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Jaguar, съехал в кювет и опрокинулся.
В ведомстве отметили, что ремень безопасности водителя отечественной легковушки был перекинут по диагонали, без поддержки в поясной части, в результате его выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте, а его 23-пассажирке и годовалому ребенку была оказана медпомощь.
Госавтоинспекция напоминает: использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств позволяет уменьшить тяжесть травм при ДТП.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа