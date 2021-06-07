Стали известны подробности скандала с фельдшером в Зеленодольской ЦРБ

Руководство Зеленодольской ЦРБ ответило на обвинения одного из своих фельдшеров, как сообщает «Татарстан24».

Фельдшер скорой помощи Сабина Галиаскарова в течение нескольких дней рассказывала в соцсетях об угрозах, невыносимых условиях труда и урезанной зарплату в Зеленодольской больнице. На ее сторону встал депутат горсовета Евгений Ефремов, который намерен обращаться в правоохранительные органы.

В ответ на обвинения главврач ЦРБ Татьяна Сабурская ответила, что после многочисленных проверок прокуратуры не было найдено никаких нарушений.

«Если кого-то их сотрудников не устраивает что-то, наверное, надо приходить – обсуждать, разговаривать», – прокомментировала Татьяна Сабурская.

Персонал больницы также опроверг информацию об угрозах и урезанной зарплате. Работники сообщили, что у них дружный коллектив внутри больницы.