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Происшествия 29 июня 2025 17:34

Стали известны подробности с предполагаемой стрельбой подростков в прохожего в Казани

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Сегодня в социальных сетях появился пост от жителя Казани, в котором он сообщает, что на пересечении улиц Челюскина и Айдарова группа подростков стреляла из-за дерева. По его словам, выстрел был произведен бесшумно, а установить и поймать стрелявших не удалось из-за отсутствия освещения.

В публикации также утверждалось, что одна из пуль попала в ногу, отчего началось кровотечение. Потерпевший пообещал обратиться в полицию с заявлением.

Как стало известно «Татар-информу», казанец уже не раз заявлял о похожих инцидентах. Однако дальнейшие проверки не выявили никаких доказательств правдивости его заявлений. Выяснилось, что у мужчины проблемы с ногами, вызывающие частые кровотечения. По данным агентства, жалобы оказались не соответствующими действительности.

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